Mann verletzt Spielothek-Mitarbeiterin und raubt Geld

Eine Beschäftigte einer Spielothek in der Berliner Straße in Senden ist am frühen Montagmorgen von einem Unbekannten leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erbeutete der Mann mehrere hundert Euro.

Demnach versperrte die Mitarbeiterin die Eingangstüre, als sie gegen 3 Uhr von einem unbekannten maskierten Mann angegangen wurde. Er bedrohte sie mit einem scharfkantigen Gegenstand und drängte sie zurück in die Räumlichkeiten. Die Frau übergab dem Unbekannten aus der Kasse einen Geldbetrag von wenigen hundert Euro. Sie wurde leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Unbekannte laut Mitteilung unerkannt in eine unbekannte Richtung. Die Frau verständigte die Polizei. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Beteiligt waren neben Polizeikräften aus Senden auch die der umliegenden Inspektionen sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm.

Personenbeschreibung des Mannes

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zirka 175 Zentimeter groß, bekleidet war er mit einer dunklen Hose, dunklen Kapuzenjacke, dunklen Schuhen mit hellen Sohlen. Möglicherweise trägt er einen Oberlippenbart. Während des Überfalls trug er eine weiß-schwarz gestreifte Gesichtsmaske und er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden.