Mann tritt Siebenjährigem in der Innenstadt ins Gesicht

Leicht verletzt wurde ein 7jähriger Junge am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 19 Uhr in der Ulmer Deutschhausgasse. Der 7jährige wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 48jährigen Mann angesprochen. Völlig unvermittelt trat der Mann dem 7jährigen plötzlich ins Gesicht und traf ihn an der Nase. Der Junge lief daraufhin zu seinen, in unmittelbarer Nähe in einem Cafe sitzenden, Eltern und schilderte denen den Vorfall. Beiden Elternteilen gelang es anschließend über Notruf die Polizei zu verständigen und den Mann festzuhalten.

Der riss sich aber los und flüchtete. Mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte fahndeten nach dem Schläger. Er konnte aufgrund der von den Eltern und dem Kind abgegebenen Personenbeschreibung im Bereich der Olgastraße entdeckt und kontrolliert werden. Da er offensichtlich geistig verwirrt war, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam und brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich nach dem Tritt in Begleitung seiner Eltern vorsorglich in ärztliche Behandlung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.