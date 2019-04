Mann tritt erst gegen Auto, dann wirft er sein Fahrrad aufs Auto

Ein Fahrradfahrer hat am Montagabend in Neu-Ulm ein Auto beschädigt. Nach Polizeiangaben soll der Mann ohne jeglichen Grund erst gegen das Fahrzeug getreten, dann den Seitenspiegel abgeschlagen und anschließend sogar sein Fahrrad aufs Auto geworfen haben.

Der 39 Jahre alte Fahrer des PKW stellte gegen 21.45 Uhr sein Fahrzeug in der Hermann-Köhl-Straße in der Neu-Ulmer Innenstadt ab. Kurz darauf fuhr der bislang unbekannte Radfahrer an dem Auto vorbei und trat – laut Polizei ohne jeglichen Grund – gegen das Auto. Im Anschluss fuhr der Radfahrer in Richtung Friedensstraße davon.

Der PKW-Fahrer konnte den Mann einholen und es kam zu einem zunächst verbalen Streit. Hierbei soll der PKW-Fahrer von dem Unbekannten zunächst beleidigt worden sein. Im weiteren Verlauf schlug der Radfahrer dann gegen den Seitenspiegel des Fahrzeugs und trat mit dem Fuß nach dem Autofahrer.

Als dieser daraufhin die Polizei verständigte, warf der Zweiradfahrer auch noch sein Rad auf den PKW des Geschädigten. Anschließend flüchtete er in Richtung Gartenstraße und konnte trotz einer laut Polizei sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.