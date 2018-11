Mann trennt sich zwei Finger ab

Bei Reparaturarbeiten an seinem Auto hat sich ein 56-jähriger Mann in Illertissen mehrere Fingerglieder einer Hand abgetrennt.

Zu dem Unfall ist es nach Angaben der Polizeiinspektion Illertissen am späten Samstagvormittag gekommen, als der Mann vermutlich gerade dabei war, etwas an der Federgabel seines Wagens zu reparieren. Dabei klemmte sich der 56-Jährige aus bislang unbekannten Gründen zwei Finger der linken Hand ein – und trennte sich in Folge dessen mehrere Fingerglieder ab.

Passanten und eine Polizeistreife haben den Mann erstversorgt. Danach wurde der 56-Jährige durch die eingetroffenen Rettungskräfte in das Krankenhaus in Weißenhorn gebracht.