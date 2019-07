Mann stirbt in Damentoilette – Polizei geht von Drogentotem aus

Wohl an einer Überdosis Drogen gestorben ist ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Senden (Landkreis Neu-Ulm).

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde der 40-Jährige zusammen mit einem 29-jährigen Begleiter von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der öffentlichen Damentoilette am Marktplatz entdeckt. Der 40-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits leblos. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie die alarmierten Polizeibeamten versuchten, den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes zu reanimieren.

29-Jähriger wird in Gewahrsam genommen

Dennoch starb der 40-Jährige wenig später am Ereignisort. Sein Begleiter schien hilflos und wurde nach Angaben der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Neu-Ulm liegt die Todesursache wahrscheinlich in der missbräuchlichen Nutzung von Heroin. Entsprechende Utensilien und geringe Mengen des Rauschgiftes wurden aufgefunden.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Kripo geführt. Gegen den 29-jährigen Begleiter wird derzeit wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.