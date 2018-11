Mann steckt Polizisten bei Kontrolle heimlich Haschisch in die Tasche

Bei einer Drogenkontrolle am Donnerstag in Neu-Ulm hat ein 22-Jähriger einem Polizisten heimlich rund 100 Grad Haschich in eine Einsatztasche gesteckt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, blieb die Aktion aber nicht unentdeckt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Demnach hatte die Polizei im Stadtgebiet mehrere Kontrollen in Bezug auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Dabei wurden gegen 18.30 Uhr in der Bernar-Venet-Straße zwei junge Männer kontrolliert.

Als es bei dem 22-Jährigen verdächtig nach Marihuana roch, fragten die Beamten nach dem Grund dafür. Sie staunten nicht schlecht, als er freiwillig zirka zwölf Gramm Marihuana heraus gab. Vermutlich hoffte der junge Mann dadurch auf einen unbeobachteten Moment, denn er steckte sogleich weitere 100 Gramm Haschisch in eine Einsatztasche eines Polizeibeamten. Die dreiste Aktion blieb jedoch nicht unentdeckt: Beide Polizeibeamten konnten dies genau beobachten und nahmen den Mann vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 22-jährige Tatverdächtige am Freitag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein Begleiter wurde nach der Polizeikontrolle entlassen.