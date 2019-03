Mann schwebt nach Streit in Lebensgefahr

Blutige Auseinandersetzung am Samstagmorgen in Ulm: Das 49 Jahre alte Opfer ringt mit dem Tod, die Täter sind auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, sei es am Samstag gegen 1:50 Uhr unterhalb der Steinernen Brücke (Neue Straße) im Bereich des Fußgängerstegs über die Blau zu dem folgenschweren Vorfall gekommen.

Bei dem Angriff habe ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der ein Jahr jüngere Begleiter des Mannes kam demnach mit leichten Verletzungen davon.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nach zwei jungen Männern, die vom Tatort in Richtung Neue Straße und Rathaus geflüchtet waren. Ob von den zwei Unbekannten nur einer oder beide an der Tat beteiligt waren, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und richtet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben hierzu machen?

Wem sind in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr im genannten Bereich zwei junge Männer aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer hat gegen 2.00 Uhr auf der Neuen Straße zwei Männer Richtung Rathaus laufen sehen?

Wer hat vor der Tat zwei junge Männer in Richtung der Fußgängerbrücke laufen sehen?

Wem sind im Tatzeitraum zwei junge Männer durch aggressives Verhalten aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

