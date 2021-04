Mann schießt in Ulm mit Schreckschusswaffe um sich

Ein 40-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit einer Schreckschusswaffe am Westplatz um sich geschossen. Aus größerer Entfernung schoss er wohl auch grundlos in Richtung eines 20-Jährigen der sich in der Nähe befand. Verletzt Mehrere Polizeistreifen rückten an. Nach wenigen Minuten entdeckten die Polizisten den 40-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei sich trug er noch die Schreckschusswaffe. Er schien sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten ihn in ein psychatrisches Krankenhaus.