Mann schenkt Polizisten Geld – War es Bestechung oder Dankbarkeit?

Weil er versucht haben soll, Polizisten zu bestechen, steht ein 54-Jähriger aus Ulm derzeit vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht. Richterin Gabriele Buck hat jetzt die Aufgabe zu klären, ob der Mann tatsächlich einen Vorteil ergattern wollte – oder ob er tatsächlich nur aus reiner Dankbarkeit handelte.

Bei dem Prozess dreht es sich um eine Angelegenheit aus dem Mai vergangenen Jahres: Der 54-Jährige geriet an jenem Tag in Streit mit einem Mann, der – wohl unzulässigerweise – in einer Wohnung in Neu-Ulm wohnte, die dem Angeklagten gehört. Deshalb rief der Ulmer die Polizei, die ihm jedoch sagte, dass er diese Sache vor dem Zivilgericht lösen müsse. Nachdem dieser jedoch mehrfach betonte, er wolle Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten, willigten die Beamten ein, die Beteiligten sollten zur Inspektion kommen. Zum Abschied soll de 54-Jährige einem der beiden Polizisten die Hand gegeben haben – und versucht haben, ihm dabei 90 Euro zuzustecken. Das gilt rechtlich gesehen als sogenannte Vorteilsgewährung, weil sich der Mann für die anstehende Anzeige einen Vorteil versprochen haben könnte.

Er wollte ihm das Geld aus Dankbarkeit zustecken. Manfred Gnjidic, Verteidiger

Verteidiger Manfred Gnjidic gab gleich zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung für seinen Mandanten ab, der keine weiteren Angaben machen wollte. Demnach habe er dem Polizisten nur 20 Euro geben – aber nicht für deren Dienstleistung. „Er wollte ihm das Geld aus Dankbarkeit zustecken“, betonte der Rechtsanwalt und fügte hinzu: „Er war auch sehr erschrocken über die Reaktion der Polizisten und hat sich dann gleich gedacht: ‚Oh, da ist etwas falsch‘.“

Gnjidic erklärte, dies entspreche nicht dem Tatbestand einer Bestechung und regte deshalb eine Rechtsbesprechung an. Diese brachte jedoch keine Einigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Prozess wurde zunächst ausgesetzt, ein neuer Verhandlungstermin soll in Kürze folgen.