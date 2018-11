In Lebensgefahr hat sich ein Mann am Donnerstag in Ulm gebracht. Der 66-Jährige rannte kurz vor 19 Uhr über die Basteistraße. Er hatte schon fast die andere Seite erreicht, als er von einem Auto erfasst wurde.

Die Fahrerin hatte den Mann nicht rechtzeitig erkannt. Er war zwischen wartenden Autos durchgerannt. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.