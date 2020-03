Mann rast mit 129 Sachen durch den Westringtunnel

Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen in der Nacht zum Dienstag in Ulm einen Autofahrer erwischt, wie er mit 129 Sachen statt der erlaubten 50 km/h durch den Westringtunnel gerast ist. Den 32-Jährigen erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 1360 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot.

Insgesamt stoppt die Polizei in Ulm 19 Raser, die innerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren. Bei den erlaubten 50 km/h waren die 19 Fahrer mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen.

Mit mindestens 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot müssen sechs Fahrer rechnen.