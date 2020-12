Mann prügelt im Zug auf anderen Fahrgast ein

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in einem abfahrbereiten Regionalzug am Ulmer Hauptbahnhof einen 24-jährigen Fahrgast geschlagen und getreten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, so die Bundespolizei am Dienstag, kam es in dem Zug Richtung Sigmaringen zuvor aus bislang ungeklärten Gründen zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Fahrgästen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der bereits polizeibekannte 35-Jährige den 24-Jährigen geschlagen, ihn mit dem Fuß in den Bauch getreten sowie dessen Jacke zerrissen haben.

Eine hierauf alarmierte Streife der Bundespolizei stellte beide Männer vor Ort fest und brachte sie zur Klärung des Sachverhalts zur Dienststelle. Der Geschädigte blieb von dem Angriff augenscheinlich unverletzt. Gegen den 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 87035 zu melden.