Mann nach Unfall mit drei Autos verletzt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist am Mittwoch in Blaustein ein Mann verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr in der Kurt-Mühlen-Straße. Ein 18-Jähriger fuhr in Richtung Lindenstraße. In einer Kurve war er zu schnell, die Fahrbahn glatt. Er stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Im vorderen Auto erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Die anderen Fahrer blieben unversehrt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 13 000 Euro.