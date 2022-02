Mann nach Spuckattacke festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstag in Ulm einen Mann nach einem Angriff vorläufig festgenommen. Was war passiert?

Gegen 17.15 Uhr ging eine 40-Jährige durch den Weststadtpark. Ein 41-Jähriger war ebenfalls im Park unterwegs. Der bespuckte und beleidigte die Frau grundlos und unvermittelt. Die 40-Jährige wies den Mann zurück, woraufhin der sie wohl am Arm packte.

Die Angegriffene wusste sich zu helfen, rief laut um Hilfe und schlug den Mann in die Flucht. Zeugen des Vorfalls handelten richtig und riefen die Polizei. Diese nahm den 40-Jährigen gleich darauf vorläufig fest und brachte ihn zum Polizeirevier. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen.