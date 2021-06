Mann mit 608 Kinderporno-Bildern auf Computer hat „keine pädophilen Tendenzen“

Als der Staatsanwalt im Sitzungssaal 103 vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht die Vorwürfe verliest, blickt der Angeklagte schweigend vor sich auf den Tisch. Was er hört, ist ihm sichtlich unangenehm. Der 57-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm soll an zwei verschiedenen Tagen im Jahr 2017 je ein Bild mit kinderpornografischen Inhalten in ein Online-Chatportal hochgeladen haben. Zudem fanden Polizisten auf seinem Computer im Jahr 2019 608 Bilder und zwei Videos mit kinderpornografischen Inhalten.

T-Shirt hochgeschoben

Direkt zu Beginn der Verhandlung räumte der Anwalt des Angeklagten im Namen seines Mandanten alle Vorwürfe ein. „Es tut ihm leid, er schämt sich sehr“, sagte der Verteidiger des 57-Jährigen.

So hat der Angeklagte im Februar 2017 das Bild eines achtjährigen Mädchens in ein Online-Chatportal hochgeladen. Laut Anklageschrift soll darauf zu sehen sein, wie das T-Shirt, das sie trägt, ihren Brustbereich nicht bedeckt. Knapp zwei Monate später lud der 57-Jährige ein weiteres Bild in dasselbe Chatportal hoch, auf dem der Unterleib eines Kindes mit abgespreiztem Bein zu sehen sein soll.

Geschlechtsteile und sexuelle Handlungen sind zu sehen

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Jahr 2019 stellten Beamte den Computer des Mannes sicher, auf dem dann 608 Bilder und zwei Videos mit kinderpornografischen Inhalten gefunden wurden. Hierauf sind, der Anklageschrift zufolge, unter anderem Geschlechtsteile und zum Teil sexuelle Handlungen zu sehen.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Thorsten Tolkmitt, ob die Vorwürfe der Anklage tatsächlich stimmen, antwortete der 57-Jährige mit einem leisen „Ja“. Sein Verteidiger erläuterte zuvor, dass solange es Menschen gibt, die Kinderpornografie verbreiten und besitzen, immer auch andere Personen, nämlich die betroffenen Kinder, leiden. Das wisse der Angeklagte.

Zudem betonte der Anwalt: „Mein Mandant hat keine pädophilen Tendenzen. Er hat zwei Mal einen Psychologen aufgesucht.“

Inhalte teils gravierend

Abgesehen von diesen Vorkommnissen ist der 57-Jährige zuvor nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Diesen Umstand bezog auch der Staatsanwalt in sein Plädoyer ein. Genauso berücksichtigte er, dass die Taten schon eine geraume Zeit zurückliegen und der 57-Jährige die ihm vorgeworfenen Punkte gestand. Als problematisch sah er die Vielzahl –„auch gravierender“ – kinderpornografischer Inhalte an. So forderte er eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung und eine Geldauflage von 3000 Euro.

Der Verteidiger folgte den Ausführungen des Staatsanwaltes und fügte in seinem Plädoyer hinzu, dass sein Mandant ein reines Führungszeugnis habe. „Er wird seine Finger davon lassen, da bin ich mir sicher. Zudem hat er eine günstige Sozialprognose“, so der Anwalt. Der Anklagte sagte abschließend selbst unter Tränen: „Es tut mir leid. Ich würde es so gerne rückgängig machen.“

Allein Besitz ist schon strafbar

Mit den abschließenden Ausführungen des Richters wurde eines der grundsätzlichen Probleme im Bereich der Kinderpornografie deutlich. Wenn Interesse an solchen Inhalten besteht, wird auch weiter produziert. Daher ist auch allein der Besitz schon strafbar.

Richter Tolkmitt thematisierte ausführlich, ob der Angeklagte wieder rückfällig werden könnte. Auszuschließen sei dies natürlich nie. Da der 57-Jährige aber neben den nun bereits länger zurückliegenden Taten noch nie strafrechtlich auffällig war, sei dies nicht zu erwarten. Dass er sich schämt und die Taten bereut, glaubte ihm der Richter.

Am Ende: Bewährung

Für Tollkmit bestand letztlich kein Zweifel daran, dass sich der 57-Jährige des Besitzes und Zugänglichmachens kinderpornografischer Inhalte schuldig gemacht hat. Er verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, zur Bewährung. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem muss der 57-Jährige eine Geldauflage von 3000 Euro in Raten von je 150 Euro an den Kinderschutzbund Neu-Ulm zahlen.