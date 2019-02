Mann mit 3,5 Promille und ohne Fahrschein im Zug unterwegs

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr einen 25-jährigen Mann am Ulmer Hauptbahnhof angetroffen, der nicht mehr in der Lage war, seinen Weg selbstständig fortzusetzen. Er hatte laut Polizei 3,5 Promille intus.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizisten, da der pakistanische Staatsangehörige zuvor ohne Fahrschein in einem Interregio-Express (IRE) von Stuttgart nach Ulm unterwegs war. Die eingesetzten Beamten brachten den mit rund 3,5 Promille alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung zum Polizeirevier. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen rechnen.