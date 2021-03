Mann macht es sich auf der Straße bequem und legt Verkehr lahm

Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag in Ulm einen 37-Jährigen, der auf der Straße lag. Kurz vor 15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine männliche Person im Bereich des Herbert-von-Karajan-Platzes in Ulm.

Die lag wohl auf der Straße und blockierte kurzzeitig den Verkehr. Beim Eintreffen der Polizei kümmerte sich bereits der Rettungsdienst um den 37-Jährigen und befand sich nicht mehr auf der Straße. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und war in einer hilflosen Lagen. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden.