Mann legt Feuer, um sich zu wärmen

Ein 43-Jähriger legte am frühen Sonntag ein Feuer in Ulm.

Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag sah eine Zeuge Rauch in der Magirusstraße und rief die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen in der Nähe einer Parkbank.

Der Mann blieb unverletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 43-Jähriger das Feuer gelegt haben, um sich dort zu wärmen. Er blieb unverletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.