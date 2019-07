Mann kollabiert und stürzt in die Donau – Wasserretter muss reanimieren

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Sonntag nach einem Ausflug mit einem Kajak in Neu-Ulm kollabiert und in die Donau gestürzt. Ein aufmerksames Mitglied der DLRG zog den Mann aus dem Wasser und konnte ihn erfolgreich reanimieren.

Passiert ist der Vorfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm. Der 52-jährige wollte dort mit seinem Kajak anlanden.

Nach der erfolgreichen Reanimation er der Italiener durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt.