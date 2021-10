Mann klaut Hund vor Ravensburger Supermarkt und wird in Ulm gestellt

Happy End für Hund und Herrchen, sie sind wieder vereint. In Ravensburg hatte ein 26-Jähriger am Donnerstag das Tier, das vor einem Supermarkt angebunden war, einfach mitgenommen. In Ulm aber wurde er geschnappt.

Streit in der Bahnhofshalle

Bundespolizisten stellten den Schäferhund am Donnerstagabend gegen 23 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof sicher. Sie wurden auf das Tier aufmerksam, nachdem es zwischen seinem vermeintlichen Besitzer, einem 26-jährigen Somalier, und einem anderen Reisenden in der Bahnhofshalle zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war.

Da dieser keine Ausweisdokumente mit sich führte und unglaubwürdige Angaben zum Hund machte, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Ermittlungen ergaben schließlich, dass der Schäferhund offenbar am Mittag desselben Tages von dem Tatverdächtigen am Eingangsbereich eines Supermarktes in Ravensburg abgebunden und mitgenommen worden war.

57-jähriges Herrchen holt das Tier ab

Die Bundespolizisten kontaktierten daraufhin den tatsächlichen Besitzer des Tieres und der 57-Jährige konnte seinen vermissten Vierbeiner kurze Zeit später vom Polizeirevier abholen. Gegen den mutmaßlichen Hundedieb wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.