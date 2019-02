Mann ist mit 3,5 Promille im Ulmer Hauptbahnhof unterwegs

Knarzend setzt sich ein Ochsenfuhrwerk in Gang und verlässt das Kloster Kellenried. Geladen sind Möbel, Kreuze, Bilder und andere Kirchenutensilien. Es ist eine kalte und dunkle Novembernacht im Jahr 1940. Die Nachbarschaft und die Bauern in den umliegenden Dörfern helfen dabei mit und unterstützen die Nonnen, das Gebäude zu räumen. Alles, was die Schwestern gepackt haben, wird abtransportiert. Auch der Vater von Roswitha Jehle (geborene Kordeuter) karrt in dieser Nacht Kisten zu seinem Hof in Basenberg (Gemeinde Berg), wo er sie auf dem ...