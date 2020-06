Mann in flagranti beim Onanieren erwischt

Für einen 36-Jährigen hat die Woche nicht allzu gut begonnen. Er wurde Montagfrüh in Ulm beim Onanieren in der Öffentlichkeit erwischt. Das ist nicht erlaubt.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann am Montag kurz vor 7 Uhr in der Öffentlichkeit „sexuelle Handlungen“ an sich durchgeführt. Tatort: eine Wiese in einem Hinterhof in der Böblingerstraße.

Ob sich der Mann unbeobachtet wähnte oder was ihn bei der Aktion geritten hat, ist unklar und teilt die Polizei nicht mit. Auf jeden Fall wurde er bei seinem Treiben von einer Frau beobachtet. Diese rief die Polizei, welche schnell vor Ort eintraf. „Auf frischer Tat“ hätten die Beamten den Mann erwischt. Nun müsse er mit einer Strafanzeige rechnen.