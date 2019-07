Mann grapscht Frau mehrfach am Po

Ein Mann hat am Mittwoch in Neu-Ulm einer jungen Frau mehrfach an den Po gefasst. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Unbekannten wegen sexueller Belästigung.

Demnach hatte die 20-Jährige den Mann gegen 13 Uhr zuerst versehentlich angerempelt. Kurze Zeit später stand der der Unbekannte dann an der Kasse hinter der 20-Jährigen. Er sprach sie an und fasste ihr dabei an den Po.

Als sie den Supermarkt verließ, folgte ihr der Mann und fasste ihr nochmals an den Po sowie an die Hüften.

Die Geschädigte sagte ihm, dass er dies unterlassen soll. Der Mann entfernte sich sodann in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt, schlanke Figur, spricht deutsch mit ausländischem Akzent und er trug zur Tatzeit eine knielange Hose sowie ein gestreiftes T-Shirt.