Mann fuchtelt mit Spielzeugpistole herum: Klinik!

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 35-Jährigen in Ulm festgenommen und später in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte zuvor mit einer „Schusswaffe“ herumgefuchtelt. Dieses stellte sich später als Spielzeugpistole heraus.

Gegen 20 Uhr soll der 35-Jährige mit der Spielzeugpistole aus einem Fenster eines Gebäudes in der Magirusstraße auf einen Zeugen gezielt haben. Der informierte die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifen an und sperrte die Magirusstraße.

Der 35-Jährige erschien erneut am Fenster in einem der oberen Stockwerke. Er befand sich wohl in einer „psychischen Ausnahmesituation“, so die Polizei. Der Mann schrie aus dem Fenster und warf einen dunklen Gegenstand heraus. Dabei handelte es sich um die Spielzeugpistole aus Kunststoff.

Kurz darauf nahmen Polizisten den 35-Jährigen in dem Gebäude vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann alkoholisiert war. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus.