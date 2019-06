Mann filmt Mädchen heimlich im Hallenbad

In einem Neu-Ulmer Schwimmbad hat ein Mann heimlich ein zwölfjähriges Mädchen in der Umkleide gefilmt. Am Sonntag gegen 16.15 Uhr verständigte die Badeaufsicht die Polizei. Durch die schnelle Reaktion der Angehörigen konnte der Tatverdächtige in der Nebenkabine gestellt werden.

Als die Polizei eintraf, versuchte der 22-Jährige, sein Handy zu zerstören. Das verhinderten die Beamten und beschlagnahmten das Mobiltelefon. Der 22-Jährige erhielt ein Hausverbot. Gegen ihn wird wegen einer Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt.