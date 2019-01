Mann fährt seit 30 Jahren ohne Führerschein – und wird jetzt geblitzt

Ziemlich lange ist sein Betrug nicht aufgefallen, doch jetzt hat es ihn erwischt: Seit etwa 30 Jahren fährt ein 79 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein durch die Gegend. Das hat die Polizei jetzt herausgefunden und am Donnerstag mitgeteilt.

Darauf aufmerksam wurden sie nach einer Geschwindigkeitskontrolle Anfang Oktober des vergangenen Jahres in Neu-Ulm im Baustellenbereich der B10. Hier sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Der 79-Jährige war allerdings 23 Sachen zu schnell unterwegs und wurde geblitzt. Dies entspricht einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro, verbunden mit einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Eigentlich nicht weiter schlimm, wäre da nicht noch die eine Sache: Im weiteren Verlauf der Fahrerermittlungen habe sich laut Polizei herauskristallisiert, dass der zur Tatzeit für das Auto verantwortliche 79-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese sei ihm nach Polizeiangaben vor etwa 30 Jahren entzogen worden. Warum er seinen Führerschein damals abgeben musste, ist nicht bekannt.

Auch Ehefrau muss mit Strafe rechnen

Laut Polizei muss der Mann jetzt aber mit einem Strafverfahren wegen fortgesetztem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Aber es geht noch weiter: Auch seine Ehefrau als offizielle Fahrzeughalterin wird sich in dieser Angelegenheit wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis einem Strafverfahren stellen müssen.