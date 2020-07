Mann droht damit, Gasleitung zu sabotieren - und landet in der Psychiatrie

Ein 37-Jähriger ist in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er gedroht haben soll, zwei Gebäude zu sabotieren. Laut Staatsanwaltschaft wollte er die Versorgungseinrichtungen beschädigen.

Am späten Montagnachmittag machten die Beamten den Verdächtigen dingfest.

Vermieter schaltet die Polizei ein

Der Hintergrund: In den Vormittagsstunden teilte der Vermieter eines Mehrfamilienhauses der Polizei mit, dass er erfahren habe, dass sein ehemaliger Mieter die Versorgungseinrichtung an seinem Gebäude und an einem weiteren Haus in Ulm beschädigen wolle. Die Mitteilung soll der 37-Jährige über das Internet an einen Bekannten, der noch in dem Gebäude wohnt, geschickt haben, so der Vermieter.

Der Verdächtige wohnte ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus. Bei dem anderen Gebäude soll es sich um seine Arbeitsstelle handeln.

Zugriff in Ulmer Ortsteil

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und suchte mit einem Großaufgebot nach dem Mann, der die Drohungen ausgesprochen haben soll. Der Verdächtige hielt sich in der Wohnung einer Angehörigen im Ulmer Ortsteil Böfingen auf, dort nahmen ihn die Beamten fest.

Der Energieversorger hatte zur Sicherheit die Gasleitung zu den Gebäuden abgestellt.