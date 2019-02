Mann des Abends wird gefeiert

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga das Heimspiel gegen Passau mit 3:1 gewonnen und sich damit für die 0:10-Klatsche im Hinspiel revanchiert. Mann des Abends war Timo Schirrmacher, der alle drei Tore erzielte. Am Sonntag gewannen die Devils nach einem 1:3-Rückstand mit 6:3 in Pegnitz, womit sie plötzlich wieder eine kleine Chance auf Platz drei und damit den Aufstieg haben.

Die Devils hätten gegen Passau beinahe einen Start nach Maß erwischt. Bereits nach 32 Sekunden scheiterte Dominik Synek bei einem Konter allein vor dem Torhüter der Gäste. Die größte Möglichkeit zur Führung ergab sich nach acht Minuten durch einen Penalty, Marius Dörner blieb aber am Keeper der Passauer hängen.

Die Black Hawks aus Niederbayern demonstrierten, was Effizienz ist. In doppelter Überzahl gingen sie in Führung (12.). In dieser Phase handelten sich die Devils zu viele Strafzeiten ein und waren froh, dass es zur Drittelpause nur 0:1 stand. Im Mittelabschnitt glich Schirrmacher aus (25.). Die Devils machten mehr Druck, mussten aber bei Gegenstößen der Passauer auf der Hut sein. Dank der Paraden von Torwart Konstantin Bertet (35., 39.) und mit Glück bei einem Lattentreffer (30.) blieb es beim 1:1, ehe sechs Sekunden vor Drittelende die 350 Zuschauer die Führung bejubelten. Nach Pass von Martin Jainz lief Schirrmacher allein auf den Torhüter zu und traf abgebrüht zum 2:1. Im letzten Abschnitt stand die Verteidigung der Devils kompakt und ließ kaum mehr brenzlige Situationen zu. Eine Minute vor dem Ende schloss erneut Schirrmachter einen Konter zum 3:1-Endstand ab und krönte sich mit seinem dritten Streich zum Mann des Abends.

Beim EV Pegnitz am Sonntagabend holten sich die Devils aufgrund eines starken Schlussdrittels weitere Punkte. 6:3 (1:2, 1:1, 4:0) endete die Partie beim Bayernliga-14., für die Gäste trafen Petr Ceslik (16.), Michael Simon (40.), Marius Dörner (50.), Peter Brückner (57.), Timo Schirrmacher (57.) und Dominik Synek (60.). Damit wahrte der VfE, bei dem Dörner seinen Vertrag um ein Jahr verlängerte, die Hoffnung auf den Aufstieg.