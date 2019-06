Mann bringt Polizisten am Schwörmontag zu Boden

Mitten im Schwörmontagsgetümmel an der Ulmer Donauwiese rennt eine Gruppe junger Männer davon, Polizisten laufen hinterher, die wiederum von einem einzigen Mann verfolgt werden. Der überrennt schließlich einen jungen Ordnungshüter im Schweinsgalopp, sodass der Beamte bei voller Geschwindigkeit zu Fall gebracht wird und sich nicht unerheblich verletzt. Eine Szene wie aus einem Actionfilm hat sich am 23. Juli vergangenen Jahres wirklich ereignet.

Der Vorfall kam einen 30-jährigen stämmigen Gleisbauer aus Göppingen teuer zu stehen. Der Mann musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Ulm wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten in Tateinheit mit Körperverletzung verantworten.

Wie in der ganzen Republik nehmen auch in Ulm die Angriffe auf Vollstreckungsbeamte zu, die zum Teil wie Freiwild behandelt werden, wie sich an zahlreichen einschlägigen Prozessen vor dem Ulmer Amtsgericht in diesem Jahr ablesen lässt.

Motiv unklar

Der jetzt verhandelte Fall gibt aber Rätsel auf. Welche Motive hatte der gelernte Gleisbauer, der mit Kumpels nach Ulm gereist war, um am Schwörmontag an der Donau eine Gaudi zu haben. Zum alkoholbedingten Ausrasten reichte eigentlich die Menge nicht, die er vor dem Vorfall am Donauufer konsumiert hat: Ein paar Flaschen Bier und zwei, drei Caipirinha – das haut einen Mann von dieser Statur wohl eher nicht um.

Wie aus heiterem Himmel war es gegen 17.30 Uhr zwischen alkoholisierten Heranwachsenden zu einer Prügelei gekommen, die zu eskalieren drohte. Die alarmierten Ordnungshüter waren schnell zur Stelle, die Schläger flüchteten in der Menschenmenge. Von einer kleinen Brücke aus konnte der jetzt Angeklagte den Vorgang der Verfolgung genau überblicken und reagierte sofort.

Er setzte den rennenden Polizisten spontan nach, stellte dem hintersten Beamten das Bein, so dass der im vollen Lauf stürzte.

Ohne sich um ihn zu kümmern, rannte der Täter weiter, konnte aber sofort gefasst und festgenommen werden. Dabei hatte er die Beamten, die ihn zu Boden gebracht und gefesselt hatten, „Pisser“ genannt, was ihm eine zusätzliche Anklage wegen Beleidigung einbrachte. Diese wurde aber im Verlauf des Verfahrens vor Gericht fallengelassen.

Das Opfer wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und es wurden eine ganze Reihe von Verletzungsarten festgestellt, die zu behandeln waren: Prellungen am ganzen Körper, Schürfwunden und Quetschungen überall und vor allem am Fußgelenk. Der junge Polizist wurde krankgeschrieben und war eine Woche dienstunfähig. Mittlerweile sei alles kuriert, sagte er als Zeuge vor Gericht aus: „Jetzt bin ich völlig beschwerdefrei“.

Asiatisches Kampfmesser dabei

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft kam erschwerend hinzu, dass der Angeklagte ein asiatisches Kampfmesser mit sich trug. Es war klein wie ein Kugelschreiber und baumelte am Schlüsselbund, so dass dieser Umstand vom Gericht nicht als belastend gewürdigt wurde und die Beleidigungsklage aufgehoben wurde.

Bei der Verhandlung machte der Angeklagte einen positiven Eindruck, obwohl er dank seiner offensichtlich wilden Jugendzeit ein langes Vorstrafenregister auf dem Kerbholz hat. Im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs überwies er sofort nach der Tat dem verletzten Polizisten aus eigenen Stücken ein Schmerzensgeld von 800 Euro. Die Anklageschrift bestätigte er in allen Punkten. Allerdings behauptete er vor Gericht, den Polizisten nicht absichtlich zu Fall gebracht zu haben. „Es tut mir aufrichtig leid, was da vorgefallen ist“, sagte er mit Blick auf den Beamten.

Eine Zeugin des Vorfalls belastete den Angeklagten schwer. „Er hat den Polizisten absichtlich zu Boden gebracht“, sagte sie vor Gericht. Der Angeklagte habe den Verletzten am Boden liegen lassen, der im vollen Lauf gestrauchelt sei.

Aus dem Vorstrafenregister zählte die Richterin am Ende der Beweisaufnahme etliche Verurteilungen zu Jugendarresten sowie Bewährungsstrafen unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen, Beleidigungen, Körperverletzungen und Bedrohung auf.

„Einmaliger Ausraster“

Dass er sich bei dem Opfer entschuldigt hat, in seinem erlernten Beruf als Gleisbauer nach den wilden Jugendzeiten Fuß gefasst hat und sich längere Zeit hat nichts zu schulden kommen lassen, zeigte dem Gericht, dass der Vorfall ein einmaliger Ausraster gewesen sein muss.

Die Richter gingen von einem minder schweren Fall aus, was bedeutet, dass der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten davonkommt. Außerdem bekam der Mann eine Geldauflage von 1500 Euro aufgebrummt, so dass mit Prozess- und Anwaltskosten ein stattliches Sümmchen von mehreren tausend Euro zusammenkommt, die der Angeklagte für seinen Angriff an einen Vollstreckungsbeamten zu zahlen hat.