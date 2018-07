Mann bestellt Goldmünzen im Internet – Jetzt ermittelt die Polizei

Ein 55-Jähriger hat am Dienstag einen Betrug in Ulm angezeigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist er offenbar einer Betrugsmasche im Internet aufgesessen. Demnach wollte der Mann über eine Homepage bei einer Goldscheideanstalt drei Goldmünzen bestellen und bezahlte per Überweisung. Doch es erfolgte keine Lieferung.

Der 55.Jährige rief er bei der Goldscheideanstalt an. Die dortigen Mitarbeiter wussten nichts von einer Bestellung. Jetzt ermittelt die Polizei. Sie warnt davor: Betrüger würden sich im Internet immer häufiger als die Goldscheideanstalt ausgeben.

Lieber einmal zu viel misstrauisch sein

Weiter weisen die Beamten darauf hin, bei verlockenden Angeboten im Internet lieber einmal zu viel misstrauisch zu sein: „Vorsicht ist der beste Schutz vor Betrügern“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.