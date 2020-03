Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch in Dietenheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Demnach war der junge Arbeiten gegen 9.15 Uhr in einem Wald zwischen Weihungszell und Regglisweiler damit beschäftigt, das Sturmholz aufzuarbeiten. Beim Durchtrennen des Stammes entstand eine Spannung, wodurch der Mann seine Beine einklemmte.

Der Rettungsdienst brachte ihn mit eher schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.