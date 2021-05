Mann bedroht Passanten mit Waffe

Gegen 19.45 Uhr schrie ein Mann am Montag in Ulm an der Straßenbahnhaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße herum. Er zog eine Schreckschusswaffe und bedrohte damit Passanten. Schnell war die Bundespolizei zur Stelle und nahm den 53-Jährigen vorläufig fest.

In seiner Jackentasche fanden sie die Schreckschusswaffe. Im Anschluss übergaben sie ihn an ihre Ulmer Kollegen. Da sich der 53-Jährige wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand und darüber hinaus noch alkoholisiert war, brachte die Polizei ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.