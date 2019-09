Mann bedroht Betreuerinnen von Milli-Görüs-Infostand

Zwei Frauen sind am Samstag an einem Informationsstand in der Hirschstraße in Ulm von einem 28 Jahre alten Mann angeschrien und bedroht worden. Passanten verhinderten nach Angaben der Polizei Schlimmeres.

Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein fremdenfeinliches Motiv liegen den Beamten derzeit aber nach eigenen Angaben nicht vor. Bei dem 28-Jährigen handelt es sich laut Polizei um einen Mann aus Gambia.

Während einer #IGMG-Straßenaktion für #Vielfalt und gegen #Rassismus in #Ulm wurde eine #Muslimin angegriffen. Die Polizei ermittelt. Ich danke allen muslimischen Frauen, die sich trotz gesellschaftlichem Klima für eine offene Gesellschaft einsetzen. pic.twitter.com/o8ITzmjTdD— Osman Yusuf (@Osman__Yusuf) September 28, 2019

Dieser stand gegen 12.30 Uhr an dem Informationsstand der Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) in der Hirschstraße. Er soll die Frauen, die den Stand betreut haben und bei denen es sich um Muslime handeln soll, angeschrien haben. Ein Passant soll den Mann aufgefordert haben, zu gehen.

Mit Gartenschere die Frauen bedroht

Gegen 15.15 Uhr kam der Mann erneut zu dem Stand. Er soll bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Gartenschere aus seiner Tasche gezogen und die beiden Standbetreuerinnen bedroht haben.

Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die brenzlige Situation: Der sorgte dafür, dass der 28-Jährige mit seinem Fahrrad flüchtete.

Polizei nimmt Mann auf Münsterplatz fest

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Auf dem Münsterplatz nahmen ihn die Beamten fest. Er kam in ein Krankenhaus. Die Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ulm (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den genauen Hergang sowie die Hintergründe der Tat.