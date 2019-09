Mann attackiert erst Radfahrerin und dann Polizistin mit Kopfstoß

Zwei Frauen verletzt hat ein 43-Jähriger am Montagabend in Neu-Ulm. Laut Polizei trat der Mann gegen 18.40 Uhr in der Turmstraße unvermittelt gegen das Fahrrad einer entgegenkommenden 53-Jährigen. Diese stürzte und sich leichte Verletzungen zu. Anschließend setzte der Täter, ohne die am Boden liegende Frau weiter zu beachten, seinen Weg fort.

Eine Kriminalbeamtin, die zufälligerweise in ihrer Freizeit vor Ort war, eilte der Radlerin zusammen mit weiteren Passanten zu Hilfe. Als die 53-Jährige den Ersthelfern mitteilte, dass der Mann sie vom Rad getreten hatte, sprach die Beamtin den Mann an und versperrte ihm den Weg.

Der 43-Jährige attackierte sie sofort mit einem Kopfstoß, wodurch die Polizistin leicht im Mund-/Kinnbereich verletzt wurde. Sie setzte daraufhin einen Notruf ab und lief, zusammen mit weiteren Zeugen, dem Täter hinterher. Eine Streife der Polizeiinspektion nahm in kurze Zeit später fest.

Da der 43-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft Memmingen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft, der 43-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.