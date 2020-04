Man sieht sich: Professoren-Ehepaar Lang verabschiedet sich in den Ruhestand

Am Universitätsklinikum Ulm geht laut eigener Mitteilung „eine Ära zu Ende“. Seit 1990 leitete Professor Gerhard Lang als Ärztlicher Direktor die Klinik für Augenheilkunde. Zum 31. März ging er, gemeinsam mit seiner Frau, Professorin Gabriele Lang, in den Ruhestand.

Als Gerhard Lang vor 30 Jahren nach Ulm kommt, gehört die Universitäts- Augenklinik mit 38 Betten noch zu den kleineren Augenkliniken. Mit 55 Betten und einem hohen Patienten-Durchsatz sei sie heute eine der großen Universitäts-Augenkliniken in Deutschland. Nicht nur die Bettenzahl habe sich verändert. Auch im Hinblick auf Therapien und Behandlungsmöglichkeiten habe sich viel getan. „Wie kaum ein anderes Fach hat die Augenheilkunde von der Technologie-Entwicklung profitiert. Die Funktionsdiagnostik hat sich in den letzten Jahren derart verbessert, dass man heutzutage mit Weitwinkeltechnologie und optischer Kohärenztomografie eine weitaus präzisere Diagnostik und Verlaufsbeobachtung durchführen kann“, so Professor Gerhard Lang.

Hochmodernen Technologien und innovativen Verfahren stehen Operateuren im OP zur Verfügung, sodass Patienten „schonend und sehr präzise“ behandelt werden könnten. Bei einer Erkrankung der Augenhornhaut könne beispielsweise eine Transplantation die Sehkraft des Patienten verbessern. Seit 2014 gibt es am Universitätsklinikum Ulm eine Hornhautbank. „Wir als Augenklinik sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in Kooperation mit dem Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm eine eigene Hornhautbank zu etablieren. So können wir für unsere Patienten aus eigener Kraft Hornhäute zur Verfügung stellen“, so Gerhard Lang.

„30 Jahre lang hat Professor Lang die Augenheilkunde am Universitätsklinikum Ulm hervorragend geführt und mit viel Engagement gestaltet und geprägt. Er hat sich um die Universitätsmedizin verdient gemacht. Wir sind sehr froh, dass er und seine Frau als hoch angesehene Experten so lange für die Universitätsmedizin Ulm gewirkt haben. Ich möchte beiden herzlich für Ihren großen Einsatz danken“, sagt der Leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Ulm, Professor Dr. Udo X. Kaisers.

Über 250 Originalarbeiten, zehn Bücher und 15 Buchkapitel hat Professor Gerhard Lang verfasst und zahlreiche Preise und Ehrungen entgegen nehmen dürfen. „Ein Highlight meiner Karriere war sicherlich das Amt des Präsidenten der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) und gleichzeitig des Präsidenten des World Ophthalmology Congress (WOC) 2010 in Berlin. Den Weltkongress durften wir nach 1888 in Heidelberg und 1966 in München, 2010 zum 3. Mal in Deutschland ausrichten. Es kamen über 13 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Berlin“, erinnert sich Gerhard Lang.

Besonders engagiert waren Gerhard und Gabriele Lang im Bereich der studentischen Lehre. Wichtig war ihnen hierbei vor allem, Erkenntnisse aus internationaler Forschung und Lehre weiterzugeben. Im vergangenen Jahr erhielten die beiden dafür den DOC Preis. Besonders erfolgreich sei ihr gemeinsames Fachbuch „Augenheilkunde“, welches unter Studierenden als „der Lang“ bekannt ist und auf das Professor Gerhard Lang besonders stolz ist. „Das Augenheilkunde-Lehrbuch in seiner 6. Deutschen Auflage und der Übersetzung in insgesamt sieben Sprachen erfüllt mich sicherlich mit Stolz. Als Autor des Marktführers unter den Augenheilkunde-Lehrbüchern durfte ich vielen Generationen von Medizinstudierenden dieses Fach näher bringen“, sagt Professor Gerhard Lang.

Nach der Emeritierung wollen Gerhard und Gabriele Lang vor allem viel Zeit mit der Familie verbringen. Ihr Sohn, Privatdozent Dr. Stefan Lang, ist Oberarzt an der Universitäts-Augenklinik in Freiburg. „Ansonsten werden wir uns unseren Hobbys, wieMuseumsbesuchen, amerikanischer Literatur oder seit drei Jahren dem Tanzen weiter und intensiver als bisher widmen“, sagt Professorin Gabriele Lang.

Ganz wird Professor Gerhard Lang dem Universitätsklinikum Ulm aber nicht den Rücken kehren. Als Ombudsmann wird er gemeinsam mit seiner Kollegin Professorin Doris Henne-Bruns als unparteiische Vermittlungsinstanz zwischen Patienten und der Klinik tätig sein.

Die Leitung der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Ulm übernimmt zum 1. April Professor Dr. Armin Wolf, der zuvor als Stellvertretender Direktor der Augenklinik an der LMU München tätig war.