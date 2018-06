Mammutprozess um Schüsse auf Rocker-Haus geht in letzte Runde

Einst war er der jüngste Polizist Baden-Württembergs mit türkischen Wurzeln. Nachdem Suat E. im Stuttgarter Rotlichtmilieu amtlich tätig war, wechselte er die Fronten, hängte die Uniform an den Nagel und wurde Rockerboss. Wie gefährlich so ein Leben sein kann, erlebte der Mann im Mai 2011, als Bandidos frühmorgens das Haus des Präsidenten des verfeindeten Rock-Machine-Clubs in Wiblingen überfielen, um ihn zu töten. Die Pistolenkugeln verfehlten ihr Ziel. Suat E. war nicht im Haus, seine damalige Freundin kam mit dem Schrecken davon. Zu ihrem Glück gelang es den Tätern nicht, die Haustür aufzubrechen.

Seit Juli versucht die siebte Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm, diesen Fall juristisch aufzuarbeiten und muss sich mit einer Schweigemauer und Erinnerungslücken zahlreicher Zeugen abplagen.

Zum Hintergrund der Tat: Seit einigen Jahren tobt ein Revierkampf der beiden Rockerbanden – es geht um Drogen, Prostitution und andere lukrative Geschäfte. Man war sich spinnefeind und schenkte sich nichts. Der Auslöser war eine zufällige Begegnung in einer Bar am Vorabend der Schießerei in der Blaubeurer Straße zwischen Bandidos und Rock-Machine-Mitgliedern, die in einer wüsten Schlägerei ausartete. Es floss Blut, wobei die Bandidos den Kürzeren zogen. Mit blutigen Nasen schworen sie Rache und wandten sich Hilfe suchend an ihr ranghöchstes Mitglied, einen „National-Sergeant“ und Inhaber einer Firma im Alb-Donau-Kreis.

Der soll die Vergeltungsaktion nicht nur angeordnet, sondern auch selbst zum Haus des Präsidenten Suat E. gefahren sein und die Schüsse abgegeben haben. Deswegen ist er jetzt wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 47-jährige Andreas B. bestreitet nicht die Aktion, gibt auch zu, mit einem Baseball-Schläger ein vor dem Haus parkendes Auto demoliert zu haben. Als die Schüsse fielen, sei er aber nicht mehr am Tatort gewesen.

Als Schützen beschuldigt Andreas B. vielmehr seinen Angestellten Mahir H., einen 33-jährigen Bosnier, der Anfang 2014 wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt wurde, weil er nach Auffassung des Gerichts die oder den Täter nach Wiblingen gefahren hatte. Mahir H. hätte der Kronzeuge der Anklage sein können, doch in diesem Verfahren schweigt er seit Monaten wie ein Grab, so oft er aus der Beugehaft vorgeführt wird, und betont, er sei überhaupt nicht dabei gewesen.

Von dieser Linie wich er am Montag nicht ab und wurde vom Gericht fast eine Stunde mit abgehörten Handy-Dialogen aus der Zelle heraus konfrontiert. In den Dialogen mit einem anderen Bandido-Kumpel spiegelte sich die Angst wider, ihr Ex-Chef, der Angeklagte Andreas B., könnte am Ende des Prozesses auspacken. Unverhofft wurde auch Suat E. aus dem Publikumsbereich in den Zeugenstand gebeten, nachdem er seiner aktuellen Freundin und geladenen Zeugin laut zugerufen hatte: „Pack doch mit dem Brief aus.“

Frau gibt sich verschlossen

Möglicherweise war das bewusst inszeniert, um den Bandidos eins auszuwischen. Die junge Frau gab sich zunächst sehr verschlossen. Erst nach dem Zuruf plauderte sie aus, dass sie ihren Freund Suat E. im April vorigen Jahres zu einem konspirativen Treffen nach Blaubeuren gefahren habe. Der Bandido-Mann übergab Suat E. einen Brief, in dem der Rock-Machine-Präsident aufgefordert wurde, Druck auf seine damalige Freundin zu machen, ihre Aussage zurückzunehmen. 25 000 Euro sollen dafür angeboten worden sein.

Nachdem Mahir H. als Zeuge ausfällt, ist diese Frau, die nun im Allgäu lebt, die Hauptbelastungszeugin in diesem Prozess, wo es für Andreas B. um alles oder nichts geht. Sie war im Haus, als geschossen wurde, und habe ihn aus einem geöffneten Kippfenster erkannt.

Der Mammutprozess geht am Mittwoch, 25. Februar, in die letzte Runde. Als letzte Zeugen treten noch einmal die Ex-Freundin des Rock-Machine-Präsidenten sowie ein Kripo-Beamter auf. Danach beginnen die Plädoyers des Staatsanwaltes und der drei Verteidiger. (bh)