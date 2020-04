Mai-Scherze in Corona-Zeiten – Ulmer Polizei warnt noch mehr als sonst

Gegen wohl überlegte und originelle Scherze in der Nacht zum 1. Mai sei nichts einzuwenden, so die Ulmer Polizei. Jedoch, so teilen es die Beamten mit, müsse alles im gesetzlichen Rahmen bleiben. Und dieser Rahmen sei angesichts der aktuellen Corona-Krise noch enger gesteckt.

Die Polizei mahnt deshalb: Die Nacht zum 1. Mai sei kein „Ausnahmetag“. Schon gar keiner, an dem die Polizei ein Auge zu drückt. Ganz im Gegenteil. Wie jedes Jahr will die Polizeibeamten verstärkt unterwegs sein. Neben Jugendschutz- und Verkehrskontrollen sollen dabei auch die „Corona-Regeln“ im Blick behalten werden.

Angela Merkel und Florian Teichmann gehen in Allmendingen das Parkplatzproblem an. (Foto: ef) Angela Merkel und Florian Teichmann gehen in Allmendingen das Parkplatzproblem an. (Foto: ef) Transparent in Justingen. (Foto: Elisabeth Sommer) Kuriose Maischerze (Foto: Elisabeth Sommer) Selbst Hand angelegt haben „Straßenarbeiter“ in Ingstetten. (Foto: Elisabeth Sommer) Botschaft in Ehingen. (Foto: SZ Ehingen) Oberdischinger Brezel (Foto: ef) Einladung zum Esel-Almabtrieb. (Foto: Illenberger) Umweltzone Munderkingen mit Messstation. Kuriose Maischerze Bonsai-Maibaum. Steingrab in Munderkingen. Kinder haben ihren Spaß. 1 von 1

Konkret heißt das: Eine Gruppe von Kindern, die nicht in einem Haushalt leben, dürfe auch in der Mainacht nicht um die Häuser ziehen. „Abgesehen davon, dass laut der geltenden Corona-Verordnung auch immer nur zwei Personen (außer Familien) im öffentlichen Raum unterwegs sein dürfen, kann in solchen Gruppen der vorgeschriebene Abstand kaum eingehalten werden“, so die Polizei.

Polizei nimmt Eltern in die Pflicht

Die Beamten appellieren daher an die Eltern und Erziehungsberechtigten: „Besprechen Sie mit ihren Kindern, was erlaubt ist und was nicht. Zeigen Sie die Folgen falschen Verhaltens auf und sensibilisieren sie vor allem im Hinblick auf die Beschränkungen und deren Sinn. Aber auch darauf, was gefährlich ist.“

So könnte nach Einschätzung der Polizei manche gefährliche Situation und mancher Schaden verhindert werden.

Im vergangenen Jahren wurden beispielsweise Mülleimer in Warthausen (Kreis Biberach) angezündet. In Kuchen im Kreis Göppingen wurden Gullydeckel aus dem Boden gehoben und Verkehrszeichen abgebaut.

Auch wurde der Verkehr behindert, um in Gerstetten im Kreis Heidenheim einen überdimensionalen Maibaum privat aufzustellen. In Heiligkreuztal, ebenfalls im Kreis Biberach, wurde ein Maibaum umgesägt. Dieser fiel auf ein Grundstück und richtete Schaden an. Menschen wurden zum Glück nicht getroffen.

In Erbach (Alb-Donau-Kreis) spannten Jugendliche ein Gewebeband über die Straße. Ein Autofahrer fuhr dagegen, weil das Band im Dunkeln nicht zu erkennen war. Auch wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hofft, dass in der kommenden Mainacht vor allem Vernunft herrsche, keine Schäden zu beklagen seien und die eine oder andere gute Idee – im Rahmen des Erlaubten – zur Ermunterung aller beiträgt. Denn es sei durchaus erlaubt, andere zum Lachen zu bringen. Aber ein guter Spaß sei es eben nur, wenn alle lachen können, so die Polizei.