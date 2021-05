Mahnwache gegen Antisemitismus auf dem Münsterplatz

Auf dem Münsterplatz findet an diesem Donnerstag, 20. Mai, eine Mahnwache mit Redebeiträgen statt, Beginn ist um 19 Uhr. Motto: „Nein zu Antisemitismus! Für Solidarität mit Israel und den jüdischen Gemeinden in Ulm und überall!“

Hintergrund ist die Gewalt im Nahen Osten, aber auch die beiden unlängst vor der Ulmer Synagoge aufgestellten israel-kritischen Plakate.

Neben Einzelpersonen wie Oberbürgermeister Gunter Czisch unterstützen mehrere Parteien und Gruppen die Mahnwache. Bei dieser soll ein Appell der Deutsch-Israelischen Gesellschaft/Arbeitsgemeinschaft Ulm unterschrieben werden können. In dem heißt es: „Die jüdischen Gemeinden in Ulm und in ganz Deutschland müssen unbehelligt von Angriffen und Hass bleiben. Rechtsstaat und Gesellschaft müssen sich antisemitischen und volksverhetzenden Straftaten widersetzen.“ Und weiter: Das Recht des Staates Israel auf Selbstverteidigung dürfe nicht in Frage gestellt werden.

Wer online unterzeichnen möchte, schickt eine Mail an KeinAntisemitismusInUlm@gmx.net