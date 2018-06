Magdalena Brzeska wird Trainerin bei TSG Söflingen

Magdalena Brzeska, 26-fache Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, wird Trainerin am Leistungszentrum für Rhythmische Sportgymnastik der TSG Söflingen. Dies hat der Ulmer Sportverein am Dienstag bekannt gegeben. Offiziell vorgestellt wird die neue Trainerin in einer Pressekonferenz am 14. Mai.

Die in Polen geborene Magdalena Brzeska kam als 14-Jährige nach Deutschland und startete hier ihre große sportliche Karriere als Vorzeige-Athletin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die heute 35-Jährige hat nicht nur 26 nationale Titel in ihrer Paradedisziplin gewonnen, sie nahm auch an zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften teil. Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn war die Olympia-Teilnahme 1996 in Atlanta/USA. Zuletzt machte sich Brzeska auch einen Namen im Show-Geschäft. Im vergangenen Jahr gewann sie an der Seite des Tänzers Erich Klann die RTL-Show „Let’s Dance“. Die vielfache deutsche Meisterin betreibt auch eine eigene Talentschule für Nachwuchs-Gymnastinnen. (obe)