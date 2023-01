Männer entsorgen Altöl in Ulm-Donautal ordnungswidrig

Zeugen haben am Sonntag beobachtet, wie zwei Männer in der Nicolaus-Otto-Straße in Ulm-Donautal einen Ölwechsel an ihrer Sattelzugmaschine durchführten, und informierten die Polizei. Nun erwartet beide eine Anzeige.

Laut Polizeibericht fingen der 36- und 65-Jährige das Öl in einem großen aufgeschnittenen Ölkanister auf. Diesen deponierten sie im Anschluss in einem angrenzenden Gebüsch. Die Männer werden nun wegen einer unerlaubten Entsorgung des Altöls angezeigt und müssen das Öl ordnungsgemäß entsorgen. Zu einer Umweltgefährdung kam es bei dem Vorfall nicht, da kein Öl ins Erdreich gelangte.