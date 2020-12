„Mäh“: Unbekannte beschimpfen Maskenträger als „Schafe“

Unbekannte haben am Wochenende im Stadtgebiet Ulm eine Reihe von Postern beschmiert, auf denen der Verkehrsverbund Ding eine positive Grundeinstellung zum Thema Maskenpflicht vermitteln will. Dies teilte der Verkehrsverbund mit.

Köpfe bekannter Ulmer

Die Poster sind versehen mit dem Spruch: „Helden erkennst Du schon an der Maske“. Bekannte Ulmer Persönlichkeiten wie der Eventmanager Wolfgang Moser, die Dehoga-Vorsitzende Karin Krings, der SSV-Fußballer Lennart Stoll, die Musiker Siyou und Helmut Hattler, Hans-Jürgen Ohlhoff vom Schwäbischen Albverein sowie ein Schüler des Kepler-Gymnasiums stellen sich als Testimonials ganz bewusst hinter diese Aussage.

Verschandeltes Plakat. (Foto: Ding)

Die Täter haben das Wort „Helden“ durchgestrichen und durch „Schafe“ ersetzt. Als (Schlaf-)Schafe werden in Kreisen von Corona-Leugnern Menschen bezeichnet, die vermeintlich alles abnicken würden, was die Regierungen festlegen. So zum Beispiel eben auch die angeordneten Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus.

Ding-Geschäftsführer Thomas Mügge dazu: „Die Aussage, dass nur Schafe Maske tragen, verhöhnt alle Menschen, die andere und sich schützen wollen, aber auch Patienten, die an der Infektion mit dem Coronavirus leiden sowie die Ärzte und das Pflegepersonal, die gegen die Pandemie ankämpfen.“

Folgen für viele „dramatisch“

Weiter teilt Mügge mit, dass die Corona-Verordnung mit ihren Einschränkungen „ohne Frage“ unangenehm und belastend seien. Auch die wirtschaftlichen Folgen seien für viele dramatisch. Das Tragen einer Maske sei aber eine vergleichsweise geringe persönliche Belastung mit hoher Effektivität, was den Infektionsschutz angeht, so Thomas Mügge.

Verschandeltes Plakat. (Foto: Ding)

Für den Nahverkehr sei es wichtig, dass die Fahrgäste das Tragen der Maske ernst nehmen und den Wirkmechanismus verstehen – schließlich könne in Bussen und Bahnen der Abstand von anderthalb Metern oft nicht eingehalten werden.

Auch für einen selbst sinkt das Infektionsrisiko

Wichtig zu wissen sei außerdem: Durch das Tragen eines einfachen Mund-Nase-Schutzes wird die Verteilung von Krankheitserregern beim Ausatmen, Husten oder Niesen in die Umgebung deutlich gebremst. Damit schützt man zunächst alle anderen Personen – für einen selbst sinkt das Infektionsrisiko aber dann, wenn sich alle an das Tragen der Maske halten.

Verschandeltes Plakat. (Foto: Ding)

Verschiedene Studien – nachzulesen unter www.besserweiter.de/wissenschaftsticker-bus-und-bahn – zeigten auf, dass der öffentliche Personennahverkehr sicherer sei, „als viele denken und kein erhöhtes Infektionsgefahr besteht“.