Mülltonne brennt: Zeugen und Polizisten verhindern Schlimmeres

Ein Müllcontainer hat am Montag in Ulm gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sah eine Zeugin kurz vor 23 Uhr im Stifterweg ein Feuer. Ein Müllcontainer brannte. Sie wählte den Notruf.

Einer eingetroffenen Polizeistreife und einem Zeugen gelang es, den Container von einer Hauswand wegzuschieben. Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.