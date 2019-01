Müll-Frevel: Neu-Ulms Landrat muss zahlen

In wohl jeder Kommune und Stadt sind die öffentlichen Altglas- und vor allem Papiercontainer mehr oder weniger oft gnadenlos überfüllt. Und manch einer, der seinen Müll nicht mehr unterbringt, nimmt ihn ungerne wieder mit nach Hause – und stellt ihn stattdessen neben den Containern ab. Ein Bild, das sich unter anderem auch in Senden, Neu-Ulm und Weißenhorn zeigt.

Auch die Bürger ärgert das: Einer von ihnen hat sich anonym in einem Brief an unsere Zeitung gewandt. Seit Jahren ärgere er sich über abgelegten Müll an den Papier- und Altglascontainern an der Grundschule im Nersingers Ortsteil Oberfahlheim. Auch als er am 31. Dezember vergangenen Jahres dort war, bot sich ihm wieder ein solches Bild. Und: Unter den weggeworfenen Kartons und Zetteln war auch Müll, der erkennbarer Maßen aus dem Hause von Landrat Thorsten Freudenberger stammt, der in der Gemeinde Nersingen wohnt. Entsprechende Dokumente liegen unserer Redaktion vor.

Freudenberger erklärte am Donnerstag auf Nachfrage, dass sie an jenem Tag in den Urlaub gefahren waren und seine Frau vorher den Papiermüll aus der Weihnachtszeit entsorgen wollte – die Container aber alle schon komplett voll waren. „Dann hat meine Frau einen Riesenfehler gemacht.“ Sie habe zwar einen Teil des Altpapiers so gut es ging noch hineingestopft, einen kleinen Rest der Kartonagen allerdings dann daneben abgestellt. „Es war falsch und es tut meiner Frau sehr leid.“

Restlicher Müll sei nicht von ihm

Der Gesamtmüll, der auf den dieser Zeitung zugeschickten Fotos zu sehen ist (siehe Bild), stamme jedoch keineswegs aus dem Hause des Landrats, betonte dieser – vor allem nicht diejenigen Dinge, die gar nicht ins Altpapier gehörten wie Kinderwagen oder Teppichreste. Es habe an jenem Tag auch bereits schon Müll bei den Containern an der Grundschule gestanden. „Das ist aber natürlich keine Entschuldigung“, so Freudenberger.

Seine Frau habe sich mittlerweile schon beim zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb gemeldet, das ist im Falle Nersingens der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm (AWB). Man werde nun ein Ordnungsgeld, das für solche Verstöße laut Landrat auch zu recht erhoben werde, bezahlen.

