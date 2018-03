Möglicherweise gibt es noch mehr Blindgänger

Nachdem am Freitag eine 70-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Neu-Ulmer Bahnhofs entschärft worden war, gibt es Hinweise auf einen weiteren Blindgänger. Laut Medienberichten wird nach einer weiteren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in dem Gebiet gesucht.

Die bereits entschärfte Bombe mit zwei Sprengköpfen war am Freitagvormittag bei Bauarbeiten im sogenannten „Südstadtbogen“ gefunden worden. Wegen der Entschärfung der Fliegerbombe hatten mindestens 200 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen – etwa 80 Wohnungen wurden geräumt. Das gleiche Prozedere könnte bei einem weiteren Fund nun nochmals nötig werden.

Karte: entschärfte Bomben in Baden-Württemberg