Mögliche Brandstiftung: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Innerhalb von nur einer Stunde standen am Freitag in Wiblingen mehrere Container in Flammen. Einen 56-jährigen Verdächtigen hat die Polizei festgenommen. Sie ermittelt nun, ob er mit den Vorfällen und weiteren Bränden Anfang der Woche zu tun hat.

Ein Zeuge hat am Freitagmorgen gegen 3 Uhr die Polizei gerufen, weil im Fischerhauser Weg in Wiblingen Container brannten. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen an den Altkleidercontainern. Gegen 3.40 Uhr rief eine Zeugin die Polizei. Diesmal brannte es in der Straße Im Grund.

Mülleimer beschädigt

Die Feuerwehr löschte das Feuer auf dem Betonfundament. Die Flammen hatten bereits zwei Mülleimer beschädigt. Auch die Polizei kam. Da die Ermittler nicht ausschließen konnten, dass Unbekannte die Brände gelegt hatten, fahndeten sie mit vielen Streifen. Dabei entdeckten die Ermittler weitere Brände: In der Buchauer Straße brannte ein weiterer Container und Reifen. Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen.

Verdächtiger festgenommen

Bei ihren Fahndungsmaßnahmen wurden die Ermittler auf einen Mann aufmerksam. Der verhielt sich verdächtig. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Er steht im Verdacht die Brände verursacht zu haben. Nach den ersten Maßnahmen der Polizei kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Polizei laufen nun auf Hochtouren.

Bereits am Dienstag und Mittwoch hatten mehrere Altkleider- und Papiercontainer im Ulmer Ortsteil Wiblingen gebrannt. Auch hier sucht die Polizei nach der Brandursache. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass ein Unbekannter auch diese Flammen verursacht hat. Außerdem prüfen die Polizisten einen möglichen Zusammenhang der Brände.