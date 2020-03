Männer trinken Bier im Sperrbereich – wie mit den Corona-Regeln umgegangen wird

Eigentlich sollte in Ulm ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Plätze/Bereiche erlassen werden. Doch ein solches gibt es nun nicht. Begründung: „Das Land hat dieses Betretungsverbot mit seiner Landesverordnung obsolet gemacht. Die Stadt hat daher letztlich darauf verzichtet, das eigene Verbot in Kraft zu setzen“, so Stadtsprecherin Marlies Gildehaus.