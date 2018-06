Männer reißen Frau Medaillons vom Hals

Zwei Goldmedaillons mit einem Bild des heiligen Christophorus haben Unbekannte in der Oststadt einer Rentnerin entrissen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach den jungen Männern. Am Dienstag ging die 81-Jährige gegen 16.50 Uhr durch die Wielandstraße, als zwei junge Männer auf sie zu rannten. Einer von ihnen trug ein rot-blau kariertes Hemd. Er griff nach zwei Goldmedaillons an der Halskette der Frau und riss sie ab. Mit den Beutestücken flüchtete das Duo über die Straße in Richtung Staufenring. Das Opfer trug eine leichte Verletzung am Hals davon. Die Ulmer Kripo ermittelt nun wegen Raubes und Körperverletzung.