Mädchen-Spieltag des Bezirks Ulm

Der Tischtennisbezirk Ulm veranstaltet am Samstag, 16. November, einen großen Mädchen-Spieltag in der Sport- und Mehrzweckhalle in Merklingen. Die ersten Punktspiele werden um 10 uhr ausgetragen, Hallenöffnung ist bereits um 9 Uhr. Erfreulich sei die Teilnahme von insgesamt 17 Mädchenteams aus dem Ulmer Bezirk, teilt der Tischtennisbezirk mit. Von den Mädchen 12 bis zur höchsten Spielklasse der Mädchen 18 Verbandsklasse Süd seien alle Spielstärken vertreten. Unter den Teilnehmerinnen sind auch Teams des SC Berg und des TSV Rißtissen. Nach dem vorläufigen Spielplan spielen die Teams aus Berg wie folgt: 10 Uhr Mädchen 12 Bezirksliga gegen Herrlingen und Mädchen 18 Bezirksliga gegen Beimerstetten, 12.30 Uhr Mädchen 18 Landesliga gegen VfB Ulm; Rißtissen spielt in der Bezirksliga Mädchen 12 um 12.30 Uhr gegen Nellingen. Insgesamt werden 18 Punktspiele ausgetragen. Neben dem Wettkampf erhalten die Teilnehmerinnen auch die Gelegenheit, sich mit anderen Spielerinnen auszutauschen und sich kennenzulernen. Für die Gesamtorganisation sind Katrin Honold (TSV Herrlingen) und Alexandra Schillinger (SV Aufheim, FSJ-Mitarbeiterin des Bezirk) sowie der gastgebende TV Merklingen verantwortlich.