Luthers Liebe zur Musik

Von Patrick Strasser

Wenn die iranische Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Marokko am Freitag (17 Uhr/ZDF) in ihre fünfte WM einsteigt, schauen auch die Zensurmeister zu Hause genau hin. Etwa, um Frauen auf den Tribünen heraus- und andere Bilder hineinzuschneiden. Sicher nicht der einzige Grund, wieso in Iran nur wenig WM-Euphorie herrscht. Patrick Strasser hat mit Natalie Amiri, Leiterin des ARD-Studios in Teheran, gesprochen.

Iran ist das einzige Teilnehmerland dieser WM, in dem Frauen nicht ins Stadion dürfen.