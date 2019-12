„Lust auf einen Seitensprung“? - Ja? Dann kommt zusammen, was zusammengehört! Die „We love Hip Hop-Crew“ und die Bordel Nouveau-Crew laden am Samstag, 21. Dezember, ab 22.30 Uhr zu einer Feier im Roxy (Cafébar, Studio) ein (VVK 9,80). Diese soll die Feiergemeinde Ulms vereinen und zeigen, dass sich vermeintliche Gegensätze anziehen. Auf zwei Floors vermischen sich Hip Hop-Beats mit elektronischen Klängen, Körper geraten in Ekstase, Menschen feiern zusammen, lachen zusammen – „leben“ zusammen. Denn: „Eigentlich sind wir gar keine Gegensätze, nein, wir gehören beide zu Ulm und wollen eine Party für und in Ulm machen, in welcher sich alle wiederfinden können, die Lust haben, auszuflippen und ihre tanzenden Gliedmaßen stilvoll in die Weihnachtszeit gleiten zu lassen“, heißt es in der Ankündigung. Dresscode: Come as you are and party with us!